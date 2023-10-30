Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Благодаря 21 очку Кавая Леонарда «Клипперс» разромили «Сан-Антонио»

Благодаря 21 очку Кавая Леонарда «Клипперс» разромили «Сан-Антонио»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 октября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Лос-Анджелес Клипперс» с «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 123:83.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 21 очко, три подбора и четыре результативных передач. Его партнёр по команде защитник Расселл Уэстбрук отметился 19 очками и тремя ассистами. Кроме них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (19), Бонс Хиланд (18), Ивица Зубац (16), Норман Пауэлл (13) и Кей Джей Мартин (10).

У «Сан-Антонио» больше всего очков на счету атакующего защитника Девина Васселла —19. Центровой Виктор Вембаньяма набрал 11 очков, сделал пять подборов и две передачи. Вембаньяма реализовал 40% своих бросков — 4 из 10.

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 83
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 21, Уэстбрук - 19, Джордж - 19, Хиланд - 18, Зубац - 16, Пауэлл - 13, Мартин - 10, Пламли - 4, Браун - 3, Коффи, Миллер, Ковингтон, Диабате, Батюм
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 14, Осман - 12, Вембаньяма - 11, Брэнэм - 9, Коллинс - 9, Макдермотт - 8, Бэсси - 6, Джонсон - 5, Джонс - 5, Шампани - 3, Уэсли - 1, Грэм, Сохан, Барлоу, Мамукелашвили
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android