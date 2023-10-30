Благодаря 21 очку Кавая Леонарда «Клипперс» разромили «Сан-Антонио»

Сегодня, 30 октября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Лос-Анджелес Клипперс» с «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 123:83.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 21 очко, три подбора и четыре результативных передач. Его партнёр по команде защитник Расселл Уэстбрук отметился 19 очками и тремя ассистами. Кроме них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (19), Бонс Хиланд (18), Ивица Зубац (16), Норман Пауэлл (13) и Кей Джей Мартин (10).

У «Сан-Антонио» больше всего очков на счету атакующего защитника Девина Васселла —19. Центровой Виктор Вембаньяма набрал 11 очков, сделал пять подборов и две передачи. Вембаньяма реализовал 40% своих бросков — 4 из 10.