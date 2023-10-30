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Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим $ 1 млрд

Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим $ 1 млрд
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Легендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон, побеждавший вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации пять раз, стал четвёртым спортсменом, чьё финансовое состояние достигло отметки $ 1 миллиард. Об этом информирует Forbes.

Ранее состояние в $ 1 миллиард зарабатывали лишь легенда НБА Майкл Джордан, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и прославленный американский гольфист Тайгер Вудс. В настоящий момент Forbes оценивает капитал Джонсона в $ 1,2 миллиарда.

Мэджик владеет долями сразу в нескольких спортивных командах США. Кроме того, инвестирует в кинотеатры, предприятия общественного питания и некоторые другие сферы.

Доходы Леброна:
Sportico: Леброн Джеймс в общей сложности заработает $ 1,4 млрд к концу этого сезона

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

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