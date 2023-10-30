Стефен Карри рассказал, как относится к репутации Диллона Брукса

Разыгрывающий и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказываясь о новоиспечённом лёгком форварде «Хьюстон Рокетс» Диллоне Бруксе, признался, что не обращает внимание на репутацию соперников, так как целиком сосредоточен на игре.

«Мы знаем, что он из себя представляет. Нам известна его репутация. Я не зацикливаюсь на этом, а просто играю в баскетбол. Пусть игра всё решит», — приводит слова Карри Ahn Fire Digital со ссылкой на NBCS.

В прошлом сезоне НБА в составе «Мемфиса» Брукс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру. Диллон перешёл в «Рокетс» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле.

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Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: