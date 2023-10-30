Рич Пол вспомнил, как убедил Леброна Джеймса вернуться в «Кливленд»

Известный баскетбольный агент Рич Пол вспомнил, как убедил форварда Леброна Джеймса вернуться в «Кливленд Кавальерс» в 2014 году. Джеймс начал карьеру в «Кливленде» в 2003-м и выступал за него до 2010 года, после чего перешёл в «Майами Хит».

«Наследие. Всё дело в наследии. Нельзя ничего ставить выше него. Я не знал, что они выйдут в финал в первый год. Тогда мне хотелось донести до него, что если он сможет победить [с «Кливлендом»], это будет венцом. Обо всём остальном можно просто забыть», — сказал Пол в подкасте Шеннона Шарпа.

Напомним, после возвращения в «Кавальерс» Джеймс в третий раз стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации — он завоевал титул в 2016 году.

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Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: