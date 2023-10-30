Девин Букер назвал стартовую пятёрку НБА всех времён

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер во время интервью на GQ Sports рассказал, кого бы включил в свою стартовую пятёрку всех времён в Национальной баскетбольной ассоциации. По словам Букера, его выбор бы пал на Коби Брайанта, Майкла Джордана, Кевина Дюранта, Леброна Джеймса и Хакима Оладжьювона.

Напомним, что в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Букер провёл за «Финикс» 64 матча, в которым в среднем набирал 28,8 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,8 передачи. Атакующий защитник продолжает испытывать боли в пятке левой ноги, из-за чего пропустил два последних матча команды.

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Ранее бывший лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала выделил игру Букера и лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.