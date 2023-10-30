Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-генменеджер «Уорриорз» Майерс рассказал, как однажды покинул матч финальной серии НБА

Экс-генменеджер «Уорриорз» Майерс рассказал, как однажды покинул матч финальной серии НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Телевизионный эксперт Боб Майерс рассказал, что за время работы на посту генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» лишь однажды покинул матч финальной серии НБА. Это произошло из-за чрезмерного эмоционального напряжения.

«Я горжусь тем, что никогда… Хотя, думаю, что один раз за 12 лет я всё-таки покинул матч. Для меня игра была слишком эмоциональной. Кажется, это была финальная игра в Окленде. Я не горжусь этим, но уверен, что генеральные менеджеры смогли бы меня понять. Некоторые генеральные менеджеры делают это постоянно», — сказал Майерс в подкасте The Woj Pod.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»:

Ранее разыгрывающий «Голден Стэйт » Крис Пол высказался по поводу первого в своей карьере начала матча со скамейки запасных.

Заявление Пола:
Крис Пол высказался после первого в карьере начала матча со скамейки запасных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android