Экс-генменеджер «Уорриорз» Майерс рассказал, как однажды покинул матч финальной серии НБА

Телевизионный эксперт Боб Майерс рассказал, что за время работы на посту генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» лишь однажды покинул матч финальной серии НБА. Это произошло из-за чрезмерного эмоционального напряжения.

«Я горжусь тем, что никогда… Хотя, думаю, что один раз за 12 лет я всё-таки покинул матч. Для меня игра была слишком эмоциональной. Кажется, это была финальная игра в Окленде. Я не горжусь этим, но уверен, что генеральные менеджеры смогли бы меня понять. Некоторые генеральные менеджеры делают это постоянно», — сказал Майерс в подкасте The Woj Pod.

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Ранее разыгрывающий «Голден Стэйт » Крис Пол высказался по поводу первого в своей карьере начала матча со скамейки запасных.