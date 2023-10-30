Дрэймонд Грин предупредил НБА из-за её требования о 65 матчах в сезоне

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о новом правиле НБА, согласно которому баскетболист должен принять участие минимум в 65 матчах для того, чтобы претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятёрки.

Целью введения правила является стимуляция игроков не пропускать матчи, если на то нет каких-либо спортивных причин.

«Я с уважением отношусь к правилу 65 матчей. Думаю, все будут поддерживать его до тех пор, пока в символической сборной не появится какой-нибудь разгильдяй. Тогда начнётся: «Ой, теперь я должен заплатить этому бездельнику $ 315 млн, потому что у кого-то была травма», — приводит слова Грина The Athletic.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: