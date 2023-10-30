О'Нил — о Пенни Хардуэе и Коби Брайанте: разногласия случались, но мы уважали друг друга

Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне баскетбольный эксперт Шакил О'Нил признался, что, хоть у него и были разногласия с товарищами по команде в лице неоднократного участника Матча звёзд НБА Пенни Хардуэя и легенды НБА Коби Брайанта, между ними всегда были уважительные отношения.

«Из того, что я понял, особенно по работе с Пенни Хардуэем и Коби, разногласия могут возникнуть всегда. В общем, у каждого была своя позиция, но мы уважали друг друга», — сказал О’Нил в Let’s Go podcast.

Напомним, Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

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