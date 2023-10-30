Как сложился бы матч между лучшими игроками НБА и Евролиги по версии гостей «Чемпионата»?

На протяжении нескольких недель мы проводили опросы с целью узнать лучших игроков НБА и Евролиги на каждой позиции. Чтобы подвести итог, мы решили создать финальное голосование. Если свести эти две пятёрки в матче — то как он сложился бы? Хотим узнать ваше мнение.

По мнению посетителей нашего портала, в НБА сформировалась следующая пятёрка: Стефен Карри (47%), Девин Букер (64%), Леброн Джеймс (36%), Яннис Адетокунбо (63%), Никола Йокич (88%).

В скобках указан процент голосовавших за игрока в конкретном опросе на каждую позицию.

По Евролиге, по вашему мнению, сформировалась следующая пятёрка: Факундо Кампаццо (39%), Кевин Пантер (38%), Уилл Клайберн (56%), Никола Миротич (55%), Никола Милутинов (51%)