Войнаровски: самый перспективный школьник США Купер Флэгг будет представлять колледж Дьюк

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что один из самых известных школьников США Купер Флэгг в ближайшем сезоне будет выступать в составе команды колледжа Дьюк.

«Купер Флэгг, который, по прогнозам, будет выбран под первым номером на драфте НБА 2025 года, объявил о том, что будет представлять Дьюк. Этим летом 16-летний игрок ростом 205 см набирал в среднем 26,8 очка, совершал 12,4 подбора, 5,2 блок-шота и отдавал 4,7 передачи, реализуя 37% трёхочковых бросков, в Nike EYBL 16U за команду «Мэн Юнайтед», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Флэгг выступает на позиции форварда. Этим летом Купер решил, что хочет попасть в НБА на год раньше, потому будет доступен для выбора на драфте уже в 2025 году, а не в 2026-м, как предполагалось изначально.