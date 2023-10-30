«Баскония» объявила о возвращении Душко Ивановича на пост главного тренера

Баскетбольный клуб «Баскония» сообщил об увольнении главного тренера Хоана Пеньярройи и назначении на этот пост Душко Ивановича.

«Самый успешный тренер в истории клуба вступает новый этап во главе «Басконии».

Душко Иванович возвращается в Виторию, чтобы возглавить нашу команду до конца текущего сезона. Балканский тренер, прибывший из белградской «Црвены Звезды», имеет большой опыт работы в Евролиге и прочих турнирах.

Черногорский тренер, самый успешный за более чем 60-летнюю историю клуба, возглавил клуб в четвёртый раз в своей карьере. Под его руководством «Баскония» выиграла три чемпионата Испании, три Кубка Испании и один Суперкубок.

Иванович в ближайшие несколько часов будет представлен игрокам и проведёт свою первую тренировку в качестве нового тренера», — сообщается на сайте клуба.

66-летний черногорский специалист ранее руководил «Басконией» в периоды 2000-2005 годов, 2008-2012, 2019-2021. Напомним, Иванович был уволен из сербской «Црвены Звезды» после трёх поражений подряд в Евролиге.