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«Я всегда был вторым после Бекхэма». Шакил О'Нил удивился заработку футболиста

«Я всегда был вторым после Бекхэма». Шакил О'Нил удивился заработку футболиста
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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне баскетбольный эксперт Шакил О'Нил поделился историей о знакомстве со знаменитым в прошлом футболистом, а ныне совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.

«Дэвид Бекхэм — мой хороший друг, я посмотрел документальный фильм о нём, и мне пришлось написать ему и сказать: «Я никогда не знал, что ты прошёл через всё это». Потому что это то же самое, через что я прошёл.

Как мы познакомились? Это безумная история. Я впервые встретил его, когда был молод и всегда хотел быть самым высокооплачиваемым спортсменом после Джордана. Я гордился этим. Но если вы посмотрите, я всегда был вторым после этого парня Бекхэма. Я подумал: «Кто, чёрт возьми, такой Дэвид Бекхэм?» Потом я встретил его, пожал ему руку, и мы стали друзьями и всё такое», — рассказал О'Нил в подкасте Let's Go.

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