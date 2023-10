Пол Пирс: Леброн Джеймс ждёт младшего сына, мы можем говорить о 25 сезонах

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, для которого предстоящий сезон станет уже 21-м в лиге, может провести и 25 сезонов, чтобы получить возможность сыграть вместе с младшим сыном Брайсом, которому сейчас 16 лет.

«Он получил мотивацию играть дольше благодаря своим детям. Я говорю и о его младшем сыне. Он ждёт его. Мы можем говорить о 25 сезонах.

По мере того как мы, спортсмены, развиваемся, мы становимся сильнее, лучше, и карьера становится продолжительнее. Так что мы увидим больше игроков, проводящих 21 сезон. Но мы не видели, чтобы кто-нибудь играл на таком уровне 21 год. Вы говорите мне, что он набирает в среднем 23 очка в своём 21-м сезоне. Скажем, в 25-м сезоне он будет в среднем набирать 16 очков, восемь подборов и восемь передач», — рассказал Пирс в подкасте The Ticket and The Truth.