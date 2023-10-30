Кендрик Перкинс раскритиковал Дарвина Хэма после поражения «Лейкерс» от «Сакраменто»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс подвёл итоги матча регулярного чемпионата, в котором «Сакраменто Кингз» на своей площадке в овертайме переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 132:127.

«Кингз» — самая захватывающая команда в НБА, и этот молодой человек Фокс — мой любимый игрок, за которым я наблюдаю! Пришло время Дарвину Хэму активизировать свою роль главного тренера. Некоторые из его схем и ротаций были подозрительными!» — написал Перкинс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне НБА «Сакраменто» одержал две победы в трёх матчах, на счету «Лейкерс» одна победа и два поражения.