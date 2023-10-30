Определены лучшие игроки первой недели НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси были названы лучшими игроками первой игровой недели Национальной баскетбольной ассоциации в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Йокич в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 26,3 очка, 13 подборов и 7,7 результативной передачи. Действующие чемпионы начали защиту титула с трёх побед.

Макси, в свою очередь, отмечался 30,3 очка, 6,7 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру. «Филадельфия» одержала две победы в трёх встречах.

Напомним, в финальной серии прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» оказался сильнее «Майами Хит». Никола Йокич был признан MVP финальной серии.