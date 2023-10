Пол Пирс: «Нью-Йорк» может найти способ заполучить Зайона Уильямсона

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс заявил, что «Нью-Йорк Никс» мог бы стать конкурентоспособным в случае подписания тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Что могло бы помочь «Нью-Йорку» стать претендентами на титул? «Они могут найти способ заполучить Зайона Уильямсона», — рассказал Пирс в подкасте The Ticket and The Truth.

В 29 играх прошлого регулярного сезона НБА 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.

Отметим, что действующий контракт баскетболиста ($ 44,88 млн) рассчитан до конца сезона-2027/2028. Летом 2028 года Зайон может стать неограниченно свободным агентом.

Момент с Зайоном: Видео Паоло Банкеро мощно поставил сверху, спокойно обойдя Зайона Уильямсона

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов: