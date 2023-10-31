Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности за первые половины в матчах НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написании новости счёт — 84:53 в пользу гостей.

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостона» Джейлен Браун за первую половину встречи набрал 27 очков. Таким образом, 27-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности по набранным очкам в первых половинах.

Отметим, что ранее по 26 очков Браун набирал в 2023, 2022 и 2020 годах — в играх с «Сан-Антонио Спёрс», «Филадельфией Сиксерс» и «Мемфис Гриззлиз» соответственно. Однако в плей-офф лучший карьерный показатель Брауна — 25 очков в матче с «Милуоки Бакс» в 2022 году.

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна: