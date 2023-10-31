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Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности за первые половины в матчах НБА

Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности за первые половины в матчах НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написании новости счёт — 84:53 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Кузма - 21, Оморуи - 14, Джонс - 11, Авдия - 11, Пул - 11, Кулибали - 9, Кисперт - 9, Роллинз - 7, Дэвис - 5, Гилл - 5, Галлинари - 3, Райт - 1, Батлер, Болдуин Мл., Мускала
Бостон Селтикс: Браун - 36, Тейтум - 33, Порзингис - 15, Холидэй - 11, Хозер - 8, Хорфорд - 8, Уайт - 5, Стивенс - 5, Михайлюк - 3, Бэнтон - 2, Притчард, Бриссетт, Уолш, Корнет

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостона» Джейлен Браун за первую половину встречи набрал 27 очков. Таким образом, 27-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности по набранным очкам в первых половинах.

Отметим, что ранее по 26 очков Браун набирал в 2023, 2022 и 2020 годах — в играх с «Сан-Антонио Спёрс», «Филадельфией Сиксерс» и «Мемфис Гриззлиз» соответственно. Однако в плей-офф лучший карьерный показатель Брауна — 25 очков в матче с «Милуоки Бакс» в 2022 году.

Финансовые затраты «Селтикс»:
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Изнурительная тренировка Джейлена Брауна:

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