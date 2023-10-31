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33 очка Яниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Майами»

33 очка Яниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Майами»
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Сегодня, 31 октября, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Милуоки Бакс» с «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 122:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 114
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 25, Портис - 16, Лопес - 11, Пэйн - 11, Коннотон - 8, Краудер - 8, Бисли - 5, Миддлтон - 5, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Майами Хит: Хироу - 35, Робинсон - 15, Батлер - 13, Робинсон - 11, Брайант - 10, Лоури - 8, Жакез-мл. - 8, Ричардсон - 6, Йович - 5, Лав - 3, Хэмптон, Кэйн, Смит

Самым результативным игроком стал защитник «Майами» Тайлер Хирроу. На его счету 35 очков, восемь подборов и три результативные передачи. Партнёр по команде защитник Данкан Робинсон отметился 15 очками и одним подбором. Кроме них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джимми Батлер (13), Орландо Робинсон (11) и Томас Брайант (10).

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. Баскетболист набрал 33 очка, совершил семь подборов и отдал две передачи. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отметился 25 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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