33 очка Яниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Майами»

Сегодня, 31 октября, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Милуоки Бакс» с «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 122:114.

Самым результативным игроком стал защитник «Майами» Тайлер Хирроу. На его счету 35 очков, восемь подборов и три результативные передачи. Партнёр по команде защитник Данкан Робинсон отметился 15 очками и одним подбором. Кроме них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джимми Батлер (13), Орландо Робинсон (11) и Томас Брайант (10).

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. Баскетболист набрал 33 очка, совершил семь подборов и отдал две передачи. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отметился 25 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.