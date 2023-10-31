Благодаря 42 очкам Стефена Карри «Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан»

Сегодня, 31 октября, в Нью-Орелан (США) на арене «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Нью-Орлеан Пеликанс» с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали гости со счётом 130:102.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 42 очка, пять подборов и пять результативных передач. Партнёр по команде защитник Моузес Муди отметился 13 очками, тремя подборами и четырьмя передачами. Кроме них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Трэйс Джексон-Дэвис (13), Крис Пол (13) и Гари Пэйтон II (10).

Самым результативным игроком в составе «Нью-Орлеана» стали два игрока — форвард Зайон Уильямсон и защитник Си Джей Макколлум. Оба набрали по 19 очков. Джордан Хоукинс отметился 14 очками, пятью подборами и двумя передачами.

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