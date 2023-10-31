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Благодаря 42 очкам Стефена Карри «Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан»

Благодаря 42 очкам Стефена Карри «Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан»
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Сегодня, 31 октября, в Нью-Орелан (США) на арене «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Нью-Орлеан Пеликанс» с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали гости со счётом 130:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
102 : 130
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 19, Макколлум - 19, Хоукинс - 14, Райан - 12, Льюис - 11, Валанчюнас - 11, Дэниэлс - 7, Нэнс - 5, Джонс - 4, Гейтс, Лидделл, Зеллер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 13, Пэйтон II - 10, Уиггинс - 9, Луни - 8, Шарич - 6, Грин - 6, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Джозеф, Томпсон, Робинсон

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 42 очка, пять подборов и пять результативных передач. Партнёр по команде защитник Моузес Муди отметился 13 очками, тремя подборами и четырьмя передачами. Кроме них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Трэйс Джексон-Дэвис (13), Крис Пол (13) и Гари Пэйтон II (10).

Самым результативным игроком в составе «Нью-Орлеана» стали два игрока — форвард Зайон Уильямсон и защитник Си Джей Макколлум. Оба набрали по 19 очков. Джордан Хоукинс отметился 14 очками, пятью подборами и двумя передачами.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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