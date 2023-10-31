Саггс смазал 3-очковый бросок под сирену, который мог бы сравнять счёт в матче с «Лейкерс»

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда проиграла со счётом 103:106.

Примечательно, что за четыре секунды до конца основного времени Саггс забрал подбор в нападении после промаха партнёра по команде Франца Вагнера и сразу же отправился на трёхочковую дистанцию. Однако защитник «Орландо» промахнулся, пытаясь перевести встречу в дополнительное время.

Видео можно посмотреть на канале Orlando Magic в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джейлен Саггс в общей сложности провёл на площадке 26 минут, набрав суммарно 15 очков (4 из 12 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые). На счету 22-летнего баскетболиста также восемь подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» игрока составил «+10».