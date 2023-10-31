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Саггс смазал 3-очковый бросок под сирену, который мог бы сравнять счёт в матче с «Лейкерс»

Саггс смазал 3-очковый бросок под сирену, который мог бы сравнять счёт в матче с «Лейкерс»
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Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда проиграла со счётом 103:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что за четыре секунды до конца основного времени Саггс забрал подбор в нападении после промаха партнёра по команде Франца Вагнера и сразу же отправился на трёхочковую дистанцию. Однако защитник «Орландо» промахнулся, пытаясь перевести встречу в дополнительное время.

Видео можно посмотреть на канале Orlando Magic в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джейлен Саггс в общей сложности провёл на площадке 26 минут, набрав суммарно 15 очков (4 из 12 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые). На счету 22-летнего баскетболиста также восемь подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» игрока составил «+10».

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Дэвис - 26, Джеймс - 19, Ривз - 11, Винсент - 9, Вуд - 9, Принс - 4, Реддиш, Кристи, Хэйс, Каслтон, Льюис, Ходж
Орландо Мэджик: Харрис - 17, Вагнер - 16, Саггс - 15, Фульц - 14, Энтони - 12, Картер - 10, Банкеро - 9, Вагнер - 5, Айзек - 3, Инглс - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Битадзе
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