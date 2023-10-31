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28 очков Д'Анджело Расселла и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо»

28 очков Д'Анджело Расселла и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо»
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Сегодня, 31 октября, в Лос-Аднжелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо Мэджик». Победу одержали хозяева со счётом 106:103.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная Таблица
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Дэвис - 26, Джеймс - 19, Ривз - 11, Винсент - 9, Вуд - 9, Принс - 4, Реддиш, Кристи, Хэйс, Каслтон, Льюис, Ходж
Орландо Мэджик: Харрис - 17, Вагнер - 16, Саггс - 15, Фульц - 14, Энтони - 12, Картер - 10, Банкеро - 9, Вагнер - 5, Айзек - 3, Инглс - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Битадзе

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл. На его счету 28 очков, два подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Энтони Дэвис отметился 26 очками, 19 подборами и пятью передачами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Леброн Джеймс (19) и Остин Ривз (11).

Самым результативным игроком в составе «Орландо» стал защитник Гэрри Харрис. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и три результативные передачи. Франц Вагнер отметился 16 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

Видео можно посмотреть на канале Orlando Magic в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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