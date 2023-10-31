28 очков Д'Анджело Расселла и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо»

Сегодня, 31 октября, в Лос-Аднжелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо Мэджик». Победу одержали хозяева со счётом 106:103.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл. На его счету 28 очков, два подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Энтони Дэвис отметился 26 очками, 19 подборами и пятью передачами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Леброн Джеймс (19) и Остин Ривз (11).

Самым результативным игроком в составе «Орландо» стал защитник Гэрри Харрис. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и три результативные передачи. Франц Вагнер отметился 16 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

Видео можно посмотреть на канале Orlando Magic в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.