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«Филадельфия» и «Клипперс» договорились об обмене Джеймса Хардена

«Филадельфия» и «Клипперс» договорились об обмене Джеймса Хардена
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Руководители «Филадельфии Сиксерс» и «Лос-Анджеелс Клипперс» достигли соглашения по поводу обмена разыгрывающего Джеймса Хардена. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Действующий контракт Хардена рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который он заработает $ 35,64 млн. Летом 2024 года Джеймс станет неограниченно свободным агентом.

Отметим, что 34-летний баскетболист настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством клуба.

Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

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