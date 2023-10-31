Названы подробности обмена Джеймса Хардена из «Филадельфии» в «Клипперс»

Стали известны подробности перехода разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс» в «Лос-Анджеелс Клипперс». Как рассказал у себя в социальных сетях авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски, «Сиксерс» получат Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками. Вместо с Харденом в «Клипперс» отправятся Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Чуть позже Войноровски уточнил, что «Клипперс» отправят «Сиксерс» незащищённый пик первого раунда драфта 2028 года, два выбора во втором раунде и обмен пиками. Кроме того, «Филадельфия» получит дополнительный выбор в первом раунде от третьей команды.

Напомним, ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством клуба. В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: