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Стало известно, при каком условии обмен Джеймса Хардена в «Клипперс» может быть завершён

Стало известно, при каком условии обмен Джеймса Хардена в «Клипперс» может быть завершён
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«Филадельфия Сиксерс» расстанется с 36-летним защитником Дэнни Грином. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. По его сведениям, «Филадельфии» нужно место в составе, чтобы завершить сделку с «Лос-Анджелес Клипперс» по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена.

Напомним, недавно стало известно, что «Сиксерс» в результате обмена получат Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками.

В прошедшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Обмен Хардена:
Для этого потребовалось 124 дня! Харден наконец-то дождался своего обмена из «Филадельфии»
Для этого потребовалось 124 дня! Харден наконец-то дождался своего обмена из «Филадельфии»

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду:

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