Стали ли «Клипперс» фаворитами Запада после обмена Хардена?

Утром 31 октября стало известно, что разыгрывающий Джеймс Харден был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». Как отразится это на уровне калифорнийской команды? Хотим знать ваше мнение.

Как рассказал у себя в социальных сетях авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски, «Сиксерс» получат Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками. Вместо с Харденом в «Клипперс» отправятся Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Чуть позже Войноровски уточнил, что «Клипперс» отправят «Сиксерс» незащищённый пик первого раунда драфта 2028 года, два выбора во втором раунде и обмен пиками. Кроме того, «Филадельфия» получит дополнительный выбор в первом раунде от третьей команды.