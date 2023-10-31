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Лу Уильямс назвал условие, при котором «Клипперс» победили бы в НБА в сезоне-2019/2020

Лу Уильямс назвал условие, при котором «Клипперс» победили бы в НБА в сезоне-2019/2020
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс заявил, что «Лос-Анджелес Клипперс» мог бы выиграть чемпионат в сезоне-2019/2020, если бы он проходил в обычных условиях. Напомним, из-за коронавирусных ограничений в том сезоне концовка регулярного чемпионата и весь плей-офф были сыграны в так называемом «пузыре» в Орландо. В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами Хит» со счётом 4-2. «Клипперс» проиграли «Денвер Наггетс» в полуфинале Западной конференции.

«Думаю, мы выиграли бы чемпионат, если бы не ковид. Кажется, я пробыл в «пузыре» 97 дней. Так вот на 67-й день я подумал: «Давайте к чёрту поскорее убираться отсюда», — сказал Уильямс в From the Point Podcast.

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