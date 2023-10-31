Кендрик Нанн определился с новым клубом

Атакующий защитник Кендрик Нанн продолжит карьеру в «Панатинаикосе». Об этом у себя в социальных сетях рассказал владелец греческой команды Димитрис Яннакопулос. Подробности сделки пока не называются.

Напомним, ранее сообщалось, что Нанн может продолжить карьеру в Греции, однако в качестве возможного варианта назывался другой клуб – «Олимпиакос». Сообщалось, что клуб предлагал Кендрику двухлетний контракт на € 6 млн.

За время карьеры Нанн выступал в различных клубах Национальной баскетбольной ассоциации. Кендрик играл за такие команды, как «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». В прошлом сезоне НБА в матчах за «Вашингтон» Нанн в среднем набирал 7,5 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,8 передачи.