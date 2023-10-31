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Источник: НБА может провести Матч всех звёзд в формате «США против остального мира»

Источник: НБА может провести Матч всех звёзд в формате «США против остального мира»
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает возможность проведения Матча всех звёзд в формате «США против остального мира», сообщает talkbasket со ссылкой на Марка Тейтума, заместителя комиссара НБА Адама Сильвера.

По информации источника, формат «США против остального мира» всерьёз обсуждается руководством Национальной баскетбольной ассоциации и может быть реализован в ближайшем будущем.

Напомним, ранее стало известно, что Матч всех звёзд 2024 года пройдёт в формате классического противостояния между Восточной и Западной конференциями. Матч состоится 18 февраля в Индианаполисе.

Стартовавший сезон Национальной баскетбольной ассоциации станет 78-м в истории. Каждой команде предстоит провести по 82 игры в регулярном сезоне.

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