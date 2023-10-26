Шэмс Чарания: Матч всех звёзд НБА 2024 года пройдёт в формате «Восток против Запада»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что ближайший Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации пройдёт в старом формате «Восток против Запада».

«НБА вернётся к формату «Восток против Запада» на Матче всех звёзд 2024 года, который пройдёт в Индианаполисе», — написал Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, стартовавший сезон Национальной баскетбольной ассоциации станет 78-м в истории. Каждой команде предстоит провести по 82 игры в регулярном сезоне. Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггетс».

Ранее комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался по поводу возможного возвращения Матча всех звёзд к старому формату «Восток против Запада».