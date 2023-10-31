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Йокич: Маркканен может стать настоящей проблемой. Он игрок уровня Матча всех звёзд НБА

Йокич: Маркканен может стать настоящей проблемой. Он игрок уровня Матча всех звёзд НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич после победного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» (110:102) отметил в составе соперника тяжёлого форварда Лаури Маркканена, который отметился в матче 27 очками, 14 подборами и пятью результативными передачами.

«Он может стать настоящей проблемой. При росте 211 сантиметров он может вести мяч, атаковать кольцо в быстрых отрывах, играть в атаке против более высокого игрока. Он может играть против больших парней и обыгрывать маленьких игроков, может совершить проход под кольцо или бросить в прыжке.

Думаю, он понял, что может стать звездой в этой лиге. Безусловно, он является игроком уровня Матча всех звёзд, но может ещё прибавить во многих вещах», – приводит слова Йокича Eurohoops.

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