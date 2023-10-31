«Трудно потолстеть, если ты не толстый». Холмгрен ответил на совет Йокича

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен отреагировал на слова лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Напомним, ранее серб отметил, что Холмгрену нужно немного потолстеть.

«Трудно потолстеть, если ты не толстый. Думаю, надо с чего-то начать», – приводит слова Холмгрена журналист Бретт Доусон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Денвер Наггетс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 128:95.

Чет Холмгрен отметился в том матче 19 очками и четырьмя подборами. Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, который записал в свой актив 28 очков, 14 подборов и пять результативных передач.