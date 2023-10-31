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Кайл Курич: приятно, когда футболисты «Барселоны» приходили на матчи баскетбольной команды

Кайл Курич: приятно, когда футболисты «Барселоны» приходили на матчи баскетбольной команды
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич рассказал, что во время выступления в составе «Барселоны» общался с футболистами каталонской команды.

«Всегда приятно, когда футболисты «Барселоны» приходили на наши матчи, тем более это заводит болельщиков. Я с некоторыми футболистами общался, наши дети играли вместе, а моя жена дружила с жёнами игроков футбольной «Барсы», — рассказал Курич в программе «Баскет. Окко».

Кайл Курич представлял «Барселону» в период с 2018 по 2023 год. Минувшим летом 34-летний игрок вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, за который выступал до перехода в испанскую команду.

Ранее Курич поделился мнением о принципиальном противостоянии «Барселоны» с мадридским «Реалом».

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