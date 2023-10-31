Кайл Курич: знаю ребят, которые переходили из «Барселоны» в «Реал», но я бы не смог

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич рассказал о своём отношении к трансферам между «Барселоной» и «Реалом».

«Наверное, для кого-то трансфер из «Барсы» в «Реал» и наоборот мог бы пройти спокойно. Со мной такое, к счастью, не произошло, хотя и могло пару раз. Я вырос, болея за «Барселону», и я мечтал играть там. И мне кажется, очень сложно перейти в состав главного соперника, против которого ты столько играешь. Я знаю ребят, которые так делали, но я бы не смог», — рассказал Курич в программе «Баскет. Окко».

Кайл Курич представлял «Барселону» в период с 2018 по 2023 год. Минувшим летом 34-летний игрок вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, за который выступал до перехода в испанскую команду.