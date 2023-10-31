Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайл Курич: знаю ребят, которые переходили из «Барселоны» в «Реал», но я бы не смог

Кайл Курич: знаю ребят, которые переходили из «Барселоны» в «Реал», но я бы не смог
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич рассказал о своём отношении к трансферам между «Барселоной» и «Реалом».

«Наверное, для кого-то трансфер из «Барсы» в «Реал» и наоборот мог бы пройти спокойно. Со мной такое, к счастью, не произошло, хотя и могло пару раз. Я вырос, болея за «Барселону», и я мечтал играть там. И мне кажется, очень сложно перейти в состав главного соперника, против которого ты столько играешь. Я знаю ребят, которые так делали, но я бы не смог», — рассказал Курич в программе «Баскет. Окко».

Кайл Курич представлял «Барселону» в период с 2018 по 2023 год. Минувшим летом 34-летний игрок вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, за который выступал до перехода в испанскую команду.

Материалы по теме
Кайл Курич высказался о противостоянии «Барселоны» и «Реала»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android