Джейлен Бэрфорд: настраиваемся на игру с «Пари НН», как на матч плей-офф

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Соперник приедет за победой? Это точно. Думаю, «Нижний» – один из самых главных наших соперников в лиге. Я отношусь к этой команде с большим уважением. Игра будет сложной, и нам следует быть готовыми к тому, что её исход может решиться в самой концовке. Поэтому надо чётко придерживаться своего плана на игру – и тогда всё будет отлично.

У соперника проблемы с составом? Думаю, что у них есть, кем достойно заменить этих ребят. Мы можем сильно пожалеть, если заранее решим, что без нескольких травмированных игроков «Нижний» легко отдаст нам победу. Так что настраиваемся, как на матч плей-офф.

Какова атмосфера в «Локо» после побед над «Зенитом» и «Самарой»? Мы выдохнули и расслабились. Будто сбросили с плеч тяжёлый груз, который на нас навалился после… сколько мы до этого матчей подряд проиграли – два, три? В общем, сейчас у нас энергетика что надо. И мы стараемся играть ещё лучше, чтобы побеждать и побеждать.

Удивлён ли тем, что на старте этого сезона много неожиданных результатов? На самом деле, не особенно. В лиге много хорошо сбалансированных команд. Все умеют играть, у всех есть и хорошие лидеры, и качественные ролевики. Так что, думаю, сезон получится очень интересным», — приводит слова Бэрфорда сайт краснодарского клуба.