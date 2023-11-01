Макси и Томас — лидеры сезона-2023/2024 НБА по набранным очкам при менее 2 потерь за матч

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси и атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас в нынешнем розыгрыше регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняли участие в трёх матчах каждый.

Макси набирает в среднем 30,3 очка, а также 6,7 подбора и 6,3 передачи. Томас, в свою очередь, имеет следующие статистические показатели: 33 очка, четыре подбора и две результативных передачи.

Примечательно, что баскетболисты является лидерами в текущем сезоне по среднему количеству набранных очков, совершая за встречу менее двух потерь. В пятёрку лучших также находятся: Энтони Дэвис (25,8), Лаури Маркканен (25) и Демар Дерозан (23,3).