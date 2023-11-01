Видеообзор. «Доломити Энергия» в овертайме победил «Тюрк Телеком» в матче Еврокубка

Во вторник, 31 октября, в матче 5-го тура Еврокубка итальянский «Доломити Энергия» на своей площадке в Тренто обыграл турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 101:96 ОТ.

Основное время поединка в группе B закончилось со счётом 86:86, а овертайме хозяева взяли верх 15:10.

Для «Доломити Энергия» эта победа стала второй при трёх поражениях. Команда занимает седьмую позицию в группе. «Тюрк Телеком» проиграл в четвёртый раз. На счету команды только одна победа. Она занимает девятое место в группе из 10 команд.

Лидирует в группе испанская «Гран Канария», которая одержала победы во всех четырёх матчах. В группе A без поражений идут «Париж», который выиграл четыре встречи из четырёх и тель-авивский «Хапоэль» (три из трёх).

Еврокубок. «Доломити Энергия» — «Тюрк Телеком»:

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