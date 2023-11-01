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Виктор Вембаньяма приехал на матч в костюме Слендермена

Виктор Вембаньяма приехал на матч в костюме Слендермена
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прибыл на гостевой матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против «Финикс Санз» в костюме Слендермена. Игра начнётся в 5:00 по московскому времени на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Слендермен выглядит как тонкий человек без лица с длинными конечностями, одетый в костюм. Он приобрёл широкую известность в качестве интернет-мема и стал персонажем компьютерных игр и фильмов ужасов, а также различных видов фан-арта и косплея.

19-летний француз Вембаньяма является первым номером драфта 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах за «Сан-Антонио». В среднем француз проводил на площадке 26,9 минуты, набирал 15,7 очка и делал 7,3 подбора.

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
1-я четверть
25 : 18
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Гудвин, Окоги, Мету, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Барлоу, Бэсси, Шампани, Джонс, Мамукелашвили
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