Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

27 очков Джорджа помогли «Клипперс» уверенно обыграть «Орландо»

27 очков Джорджа помогли «Клипперс» уверенно обыграть «Орландо»
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Орландо Мэджик». Победу одержали хозяева

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Уэстбрук - 18, Хиланд - 17, Пауэлл - 17, Пламли - 10, Зубац - 9, Леонард - 8, Браун - 7, Миллер - 3, Диабате - 2, Коффи
Орландо Мэджик: Банкеро - 15, Вагнер - 14, Вагнер - 13, Фульц - 12, Саггс - 11, Энтони - 10, Харрис - 9, Картер - 7, Хьюстан - 6, Океке - 2, Ховард - 2, Битадзе - 1, Блэк, Инглс

Самым результативным игроком встречи стал форвард Пол Джордж. На его счету сегодня 27 очков, семь подборов и семь результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Рассел Уэстбрук. В его активе 18 очков, шесть подборов и семь ассистов. По 17 очков набрали защитники Норман Пауэлл и Бонс Хиланд.

В составе «Орландо» семь игроков набрали 10 очков или более: Паоло Банкеро (15), Франц Вагнер (14), Мориц Вагнер (13), Маркелл Фульц (12), Джейлен Саггс (11) и Коул Энтони (10).

Новоиспечённый игрок «Клипперс» уже прибыл в Лос-Анджелес, но не принимал участия в игре.

Материалы по теме
Видео
Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук встретились перед матчем «Клипперс» — «Орландо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android