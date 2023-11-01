27 очков Джорджа помогли «Клипперс» уверенно обыграть «Орландо»

Сегодня, 1 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Орландо Мэджик». Победу одержали хозяева

Самым результативным игроком встречи стал форвард Пол Джордж. На его счету сегодня 27 очков, семь подборов и семь результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Рассел Уэстбрук. В его активе 18 очков, шесть подборов и семь ассистов. По 17 очков набрали защитники Норман Пауэлл и Бонс Хиланд.

В составе «Орландо» семь игроков набрали 10 очков или более: Паоло Банкеро (15), Франц Вагнер (14), Мориц Вагнер (13), Маркелл Фульц (12), Джейлен Саггс (11) и Коул Энтони (10).

Новоиспечённый игрок «Клипперс» уже прибыл в Лос-Анджелес, но не принимал участия в игре.