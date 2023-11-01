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Аренас рассказал, чем дуэт Адетокунбо – Лиллард может превзойти связку О’Нила и Брайанта

Аренас рассказал, чем дуэт Адетокунбо – Лиллард может превзойти связку О’Нила и Брайанта
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мыслями о дуэте Яннис АдетокунбоДэмьен Лиллард в «Милуоки Бакс». По мнению Гилберта, в отличие от связки Шакила О’Нила и Коби Брайанта в «Лос-Анджелес Лейкерс», Яннис и Дэмьен умело делегируют обязанности на площадке.

«Я думаю, Яннис понимает, что для того, чтобы «Бакс» выигрывали, он должен делегировать обязанности. Обычно в командах с несколькими звёздами в составе с этим бывают проблемы. Звёздные игроки, которые были в команде изначально, не горят желанием делиться властью. Знаете, у Шак и Коби были с этим проблемы», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

Встреча Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера перед матчем:

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