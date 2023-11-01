Леброн и Дэвис против Адетокунбо и Лилларда. Какой дуэт лучше?

Эпоха «Больших трио» сменилась на эпоху дуэтов. Минувшим летом образовалась ещё одна пара суперзвёзд, которая по именам претендует на звание лучшего дуэта в лиге. Это произошло после того, как разыгрывающий Дэмьен Лиллард неожиданно был обменян в «Милуоки Бакс», соединившись с греческим форвардом Яннисом Адетокунбо.

Можно ли уже сказать, что эта пара лучше по качеству, чем связка лёгкого форварда Леброна Джеймса и бигмена Энтони Дэвиса из «Лос-Анджелес Лейкерс»? Хотим знать ваше мнение.

Обновлённая команда из Висконсина провела уже три игры в новом сезоне, одержав две победы в матчах с «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс», и потерпев одно поражение в игре с «Атлантой Хоукс». Леброн и Дэвис вместе выграли чемпионство 2020 года.