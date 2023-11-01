Эксперт назвал команды НБА на Западе, которые лучше, чем «Клипперс» с Харденом в составе

Известный аналитик и обозреватель НБА Ник Райт признался, что не считает «Лос-Анджелес Клипперс» главной силой в Западной конференции после недавнего приобретения разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Сейчас на Западе мне однозначно больше нравятся «Наггетс», «Уорриорз», «Тандер» и «Санз», чем «Клипперс». Кроме того, полагаю «Маверикс», «Кингз» и «Лейкерс» мне тоже нравятся больше. «Клипперс» смогут бороться за плей-ин. Я бы не стал их называть отличной командой», — сказал Райт в эфире First Things First.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

Ранее мнением об обмене Хардена в «Клипперс» поделился член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли.