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Чарльз Баркли назвал игрока, который выиграет больше всего от обмена Хардена в «Клипперс»

Чарльз Баркли назвал игрока, который выиграет больше всего от обмена Хардена в «Клипперс»
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Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли поделился мнением об обмене, который недавно совершили «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». По его условиям разыгрывающий Джеймс Харден отправится в «Клипперс», а «Сиксерс» получат Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками.

«Я думаю, что это отличная сделка для «Сиксерс». И мне кажется, будет интересно наблюдать, как это сработает для «Клипперс». Ещё раз – это отличная сделка для «Сиксерс». Что касается скамейке запасных, то теперь там больше глубины. Думаю, что больше всего выиграет Тобиас Харрис», — сказал Баркли в эфире NBA TV.

Появление Джеймса Хардена в раздевалке «Клипперс»:

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