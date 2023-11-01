Кевин Дюрант оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оценил новичка «Сан-Антонио Спёрс», французского центрового Виктора Вембаньяму. Ранее они встретились друг с другом в рамках матча регулярного чемпионата НБА. Победы в этой встрече добились игроки «Спёрс» (115:114).
Вембаньяма провёл на площадке более 28 минут и за это время набрал 18 очков, совершил восемь подборов и отдал одну результативную передачу.
«Это уникальный баскетболист. Он будет настоящей силой в НБА, и это будет продолжаться на протяжении долгого времени. По мере того, как он будет набираться опыта, он будет становиться всё лучше и лучше», — сказал Дюрант на пресс-конференции.
Виктор Вембаньяма в образе Слендермена:
Ранее четырёхкратный чемпион НБА, а ныне обозреватель Шакил О'Нил сравнил Вембаньяму с Бол Болом.
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