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Кевин Дюрант оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА

Кевин Дюрант оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оценил новичка «Сан-Антонио Спёрс», французского центрового Виктора Вембаньяму. Ранее они встретились друг с другом в рамках матча регулярного чемпионата НБА. Победы в этой встрече добились игроки «Спёрс» (115:114).

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Дюрант - 26, Гордон - 20, Аллен - 19, Нуркич - 12, Окоги - 11, Ватанабэ - 11, Гудвин - 6, Литтл - 6, Ойбанкс - 3, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 18, Васселл - 18, Коллинс - 14, Джонс - 10, Осман - 9, Сохан - 8, Макдермотт - 6, Брэнэм - 3, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили

Вембаньяма провёл на площадке более 28 минут и за это время набрал 18 очков, совершил восемь подборов и отдал одну результативную передачу.

«Это уникальный баскетболист. Он будет настоящей силой в НБА, и это будет продолжаться на протяжении долгого времени. По мере того, как он будет набираться опыта, он будет становиться всё лучше и лучше», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

Виктор Вембаньяма в образе Слендермена:

Ранее четырёхкратный чемпион НБА, а ныне обозреватель Шакил О'Нил сравнил Вембаньяму с Бол Болом.

Мнение Шакила:
Шакил О'Нил сравнил Виктора Вембаньяму с Бол Болом
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