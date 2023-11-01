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Шакил О'Нил сравнил Виктора Вембаньяму с Бол Болом

Шакил О'Нил сравнил Виктора Вембаньяму с Бол Болом
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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне спортивный обозреватель шоу Inside the NBA Шакил О'Нил заявил о том, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не является первым подобным игроком в истории лиги.

«Люди говорят, что никогда не видели такого игрока, как Вембаньяма. Нет, вы видели, и имя его — Бол Бол. Вембаньяма просто гораздо более стабилен, чем он. Но именно Бол Бол стал первым игроком ростом в 225 см, который мог показывать такие вещи на паркете: показывать дриблинг, бросать трёхочковые. Вы себя так ведёте, будто никогда не видели его игру», — заявил О'Нил на шоу Inside the NBA.

За дебютные три игры в НБА Виктор в среднем набирает 15,7 очка, 7,3 подбора, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота. Команда одержала одну победу и потерпела два поражения.

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