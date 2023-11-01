Фрэнк Вогель указал, что стало причиной поражения «Финикса» в матче со «Сан-Антонио»

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель высказал мнение, что судьи должны были зафиксировать фол на форварде «Сан-Антонио Спёрс» Келдоне Джонсоне в момент его отбора мяча у лёгкого форварда «Финикса» Кевина Дюранта. После отбора мяча Джонсон прошел под кольцо и стал автором попадания, ставшего победным (115:114).

«В решающем эпизоде на Дюранте сфолили, но свистка так и не последовало. Его схватили за руку перед тем, как забрать мяч. Судьи должны были свиснуть», — сказал Вогель на пресс-конференции.

Кевин Дюрант побывал на концерте Дрейка:

Ранее Дюрант оценил перспективы в Национальной баскетбольной ассоциации центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы. По мнению Кевина, у Виктора в лиге хорошее будущее.