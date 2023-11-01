Фрэнк Вогель указал, что стало причиной поражения «Финикса» в матче со «Сан-Антонио»
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Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель высказал мнение, что судьи должны были зафиксировать фол на форварде «Сан-Антонио Спёрс» Келдоне Джонсоне в момент его отбора мяча у лёгкого форварда «Финикса» Кевина Дюранта. После отбора мяча Джонсон прошел под кольцо и стал автором попадания, ставшего победным (115:114).
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Дюрант - 26, Гордон - 20, Аллен - 19, Нуркич - 12, Окоги - 11, Ватанабэ - 11, Гудвин - 6, Литтл - 6, Ойбанкс - 3, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 18, Васселл - 18, Коллинс - 14, Джонс - 10, Осман - 9, Сохан - 8, Макдермотт - 6, Брэнэм - 3, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
«В решающем эпизоде на Дюранте сфолили, но свистка так и не последовало. Его схватили за руку перед тем, как забрать мяч. Судьи должны были свиснуть», — сказал Вогель на пресс-конференции.
Кевин Дюрант побывал на концерте Дрейка:
Ранее Дюрант оценил перспективы в Национальной баскетбольной ассоциации центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы. По мнению Кевина, у Виктора в лиге хорошее будущее.
Слова Дюранта о Вембаньяме:
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