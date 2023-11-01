Дерозан: некоторые требуют обмена, а я просто просыпаюсь и стараюсь быть как можно лучше

Лёгкий форвард и один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан рассказал, что не думает о потенциальном обмене ради личной выгоды.

«Всю свою жизнь я всегда руководствовался правилом — контролируй то, что можешь контролировать. Возможно, это звучит как клише, но я стараюсь оставаться профессионалом даже в самые непростые времена. Всегда легко убежать, найти оправдание, обвинить кого-то другого или что-то в этом роде.

Но преодоление ситуации всегда обогащает полезным опытом. Некоторые игроки требуют обмена или просят о каких-то определённых вещах, но в итоге всё равно не получают того, чего хотят. Что касается меня, то я просто просыпаюсь и стараюсь быть как можно лучше в этот конкретный день», — приводит слова Дерозана NBC Sports Chicago.

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