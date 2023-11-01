Лука Дончич лидирует в сезоне-2023/2024 НБА по количеству очков, набранных в изоляциях

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в нынешнем розыгрыше регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в трёх матчах — с «Сан-Антонио Спёрс» (126:119), «Бруклин Нетс» (125:120) и «Мемфис Гриззлиз» (125:110) соответственно.

Как сообщает портал StatMuse, Дончич является лидером сезона по суммарному количеству набранных очков в изоляциях, ситуациях, когда игрок остаётся один на один против оппонента, — 45.

Далее за словенским баскетболистом следуют разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс, на счету которого 25 очков в таких ситуациях. На третьем месте — атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас (24).

Лука Дончич и Дирк Новицки на матче Мировой серии МЛБ: