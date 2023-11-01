Шэмс Чарания назвал возможную дату дебюта Джеймса Хардена в составе «Клипперс»

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что новичок «Лос-Анджелес Клипперс» разыгрывающий Джеймс Харден приступит к тренировкам с командой в ближайшие дни, а также назвал возможную дату дебюта игрока.

«Новая звезда «Клипперс» Джеймс Харден начнёт тренироваться в ближайшие дни и, возможно, дебютирует в понедельник в матче с «Нью-Йорк Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден», — написал Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Харден стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в результате обмена с «Филадельфией Сиксерс». «Филадельфия» получит за 34-летнего баскетболиста Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина несколько драфтов, а также обмен пиками.