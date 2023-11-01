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Миддлтон — о приходе Лилларда: я просто пытаюсь понять свою новую роль в команде

Миддлтон — о приходе Лилларда: я просто пытаюсь понять свою новую роль в команде
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Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон сообщил, что ещё не до конца понимает свою новую роль в команде после прихода разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Текущий сезон отличается от прошлого, потому что в прошлом сезоне я знал свою роль и знал, как её выполнить. Теперь это немного другая роль, и я просто пытаюсь её понять. Я не думаю, что для меня что-то сильно изменится. Я просто ищу возможности для броска, выясняю, где мне лучше открываться, где я могу быть агрессивным, когда я с мячом и когда я без мяча, и хочу понять, как создавать свободное пространство.

Я просто ищу своё место на площадке, стараюсь выполнять установки и жду, когда моя игра вернётся ко мне», — приводит слова Миддлтона Milwaukee Journal Sentinel.

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