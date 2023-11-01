Бывший судья заявил, что НБА просила фиксировать больше фолов на Коби Брайанте

Бывший судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Донахи заявил, что руководство лиги просило арбитров фиксировать больше фолов на бывшем игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, чтобы он набирал больше очков.

«Я никогда не забуду, как Коби Брайант играл в плей-офф с «Финикс Санз», и руководители лиги показывали нам видео предыдущих игр, в которых некоторые фолы на Коби не были зафиксированы, они хотели, чтобы это не повторялось, потому что хотели более результативной игры.

Они показывали вам эти эпизоды и говорили: «Это был пропущенный фол, и эти три судьи провалили эту игру. Убедитесь, что вы не допустите этого сегодня вечером, обязательно зафиксируйте подобный фол, когда это произойдёт». Я понимал, что именно так они будут программировать и готовить судей в следующей игре, чтобы у Коби Брайанта была возможность набирать больше очков и преуспевать», — приводит слова Донахи Fadeaway World со ссылкой на YouTube-канал VladTV.