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Бывший судья заявил, что НБА просила фиксировать больше фолов на Коби Брайанте

Бывший судья заявил, что НБА просила фиксировать больше фолов на Коби Брайанте
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Бывший судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Донахи заявил, что руководство лиги просило арбитров фиксировать больше фолов на бывшем игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, чтобы он набирал больше очков.

«Я никогда не забуду, как Коби Брайант играл в плей-офф с «Финикс Санз», и руководители лиги показывали нам видео предыдущих игр, в которых некоторые фолы на Коби не были зафиксированы, они хотели, чтобы это не повторялось, потому что хотели более результативной игры.

Они показывали вам эти эпизоды и говорили: «Это был пропущенный фол, и эти три судьи провалили эту игру. Убедитесь, что вы не допустите этого сегодня вечером, обязательно зафиксируйте подобный фол, когда это произойдёт». Я понимал, что именно так они будут программировать и готовить судей в следующей игре, чтобы у Коби Брайанта была возможность набирать больше очков и преуспевать», — приводит слова Донахи Fadeaway World со ссылкой на YouTube-канал VladTV.

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